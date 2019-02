NE10

A TV JC recebeu os juízes federais Hélio Ourém, coordenador da especialização em Direito Previdenciário, e Joaquim Lustosa, professor. Foto: TV JC

Em 2015, 8% da população brasileira tinha 65 anos ou mais. Segundo uma projeção do IBGE, em 2016, 27% da população estará nessa faixa etária, ou seja, o número de idosos vai triplicar. Enquanto isso, segundo a mesma projeção do IBGE, a porcentagem de pessoas profissionalmente ativas vai passar de 69% para 60%.

Com uma Reforma da Previdência a caminho, os debates em torno do assunto vêm se intensificando, e a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) oferece, desde 2018, um curso que deve ajudar a população a se aprofundar melhor nas leis e no que está em jogo: é o LLM (Masters in Law) em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário.

A TV JC recebeu, na sexta (15), os juízes federais Hélio Ourém, coordenador do curso, e Joaquim Lustosa.

Para se inscrever, não é preciso ser bacharel em Direito - todas as áreas são bem-vindas. Informações sobre o curso e sobre a Católica Business School, o núcleo dedicado ao LLM e aos MBAs da Unicap, podem ser acessadas através do site www.unicap.br/pos ou pelo telefone 2119.4344.