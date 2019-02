Como utilizar as principais ferramentas elétricas

JC360 NE10

Vídeo mostra cuidados com a furadeira, parafusadeira, lixadeira e serra. Foto: Reprodução

Na hora de montar um móvel, colocar um parafuso ou até mesmo furar a parede, muita gente recorre à ajuda de profissionais. Usar as ferramentas elétricas que esses ajustes pedem pode ser um pouco assustador para quem não tem experiência, mas com os devidos cuidados e a atenção necessária, manuseá-las deixa de ser um grande mistério.

Foi o que aconteceu com Paula Velozo, hoje dona do Casa da Árvore Ateliê, em Olinda. Com a crise econômica, ela se viu sem emprego e sem casa, e precisou construir do zero a própria moradia. Aos pouquinhos foi aprendendo e montando também os móveis – que fizeram sucesso entre os amigos e se transformaram em sua ocupação atual.

No vídeo abaixo, você pode ver como utilizar as principais ferramentas domésticas e quais os cuidados necessários.

Assista: