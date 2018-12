NE10

Fisioterapeuta Rachel Dantas e educadora física Sarah Tavares conversaram sobre os novos tratamentos na fisioterapia. Foto: Lucas Jansen/Divulgação

Quando se fala em fisioterapia, muita gente associa o termo a fraturas, lesões e outras alterações que restrinjam a mobilidade. De uns anos pra cá, no entanto, a área vem evoluindo. O bem estar e prevenção de doenças do corpo entram cada vez mais em evidência como objetivos da área, ao lado, é claro, da reabilitação, que continua sendo um de seus principais pontos de atuação.

A terapia manual e a eletroestimulação muscular, por exemplo, estão entre as novas técnicas em uso. Na TV JC de quinta-feira (6), conversamos com a fisioterapeuta Rachel Dantas e com a educadora física Sarah Tavares, da Fisioclínica Physio Center. Elas explicaram o que é cada uma das novas terapias e deram exemplos de como o futuro e as novas tecnologias estão impactando os profissionais de saúde.

Assista:

Fundada em março de 1995, a Fisioclínica Physio Center se tornou referência em acompanhamento fisioterápico no bairro do Poço da Panela, Zona Norte do Recife. Inicialmente voltada para os serviços de fisioterapia convencional e aquática, a clínica passou por uma reformulação e oferece uma variedade de métodos inovadores de cuidados na manutenção e restabelecimento da qualidade de vida.

A Fisioclínica Physio Center foi uma das primeiras clínicas no Norte/Nordeste a utilizar a eletroestimulação muscular, através do equipamento Miha. Agora, o centro planeja expandir seus negócios e inaugurar uma nova unidade no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital.