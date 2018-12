Mercado pernambucano favorável ao Cinema e à Produção Fonográfica

NE10

Professor Luiz Joaquim, coordenador do curso de Cinema, e o professor Ricardo Maia, coordenador do curso de Produção Fonográfica da Aeso, foram os convidados da TV JC. Foto: TV JC

Pernambuco tem um mercado cultural quente e em franca atividade. As cenas musical e cinematográfica são conhecidas nacional e internacionalmente. Há pouco tempo, no entanto, os cineastas e produtores fonográficos não tinham o apoio acadêmico que hoje em dia existe na cidade. Há dez anos, nascia o curso de Produção Fonográfica da Aeso; há três, nascia o curso de Cinema e Audiovisual da instituição.

A demanda da região ainda é grande, mas os profissionais estão cada vez mais especializados e prontos para atuar graças ao ensino sistematizado e às trocas proporcionadas pelo ambiente acadêmico. A TV JC recebeu, na quarta-feira (5), os professores Ricardo Maia, coordenador do curso de Produção Fonográfica da Aeso, e o professor Luiz Joaquim, coordenador do curso de Cinema.

Eles conversaram sobre o mercado de trabalho, as diferenças do profissional do passado e o vestibular, que está com inscrições abertas até o dia 13 de dezembro. Assista:

A Aeso oferece mais de mil vagas em 14 diferentes cursos, incluindo Cinema e Audiovisual. As inscrições podem ser feitas através do site www.barrosmelo.edu.br/vestibular e as provas serão realizadas no próximo dia 16.