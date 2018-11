Troca de escola: para os adolescentes, momento crucial

JC 360 NE10

Além da visita à escola, vale procurar avaliações e recomendações externas sobre as que mais gostarem Foto: Divulgação/Colégio GGE

Qual a escola ideal para matricular um adolescente? Aquela que oferece a melhor metodologia de ensino? A que tem programa de intercâmbio, oferece horário integral e conta com suporte extra para quando o jovem não acompanha bem as aulas e tem o desenvolvimento comprometido? O que levar em conta nesse momento crucial que pode ser decisivo para ajudar a garantir o futuro do seu filho?

Este processo de decisão da instituição que vai dividir com os pais a tarefa de dar segmento à educação do seu filho ou filha precisa levar em conta aspectos específicos, como explica o coordenador pedagógico Tayguara Velozo. “Para os que estão no ensino fundamental II, é preciso que os pais tenham em mente a preocupação de optar por uma escola que ofereça boa base para o ingresso no ensino médio”, detalha o profissional que atua no colégio GGE.

Já para a turma que vai mudar de escola ao iniciar o ensino médio, explica Velozo, é fundamental decidir por um colégio que ofereça o melhor suporte para as concorridas provas de vestibular. “Em Pernambuco, além das provas tradicionais, contamos com o sistema seriado de avaliação, com testes aplicados ao longo dos três anos de ensino médio. Se o aluno não tiver base suficiente desde o início, terá dificuldade para acompanhar o nível de exigência dos exames”.

Dicas pedagógicas

O coordenador pedagógico também indica que, além da visita à escola, pais e filhos procurem avaliações e recomendações externas sobre as que mais gostarem. E diferentemente dos estudantes mais novos, o adolescente pode participar da escolha, embora a decisão final fique a cargo dos responsáveis.

Velozo lembra ainda que cada criança ou adolescente tem um tempo próprio para adaptação à nova rotina e isso deve ser respeitado. “Apoio e diálogo em casa são indispensáveis para encarar o momento da melhor maneira”, encerra Velozo.

Para os pais e estudantes que vivem este fase delicada de busca e escolha de um novo colégio, o GGE organiza, anualmente, um evento exclusivo para receber pais e alunos futuros do Recife e de Caruaru. O Momento de Integração é um encontro descontraído, no cinema, que tem como objetivo apresentar a proposta pedagógica da escola e entrar em contato com toda a equipe de professores, permitindo tirar todas as dúvidas. Para saber mais e participar deste dia especial de atividades, clique aqui.