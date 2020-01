Concurso Mini Chef encerra inscrições nesta quarta-feira (08)

NE10

Inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (08). Foto: Divulgação

Há quem diga que cozinhar vem desde pequeno, visível na afinidade para os temperos, panelas e sabores. E, em tempo de férias, propor atividades diferentes para as crianças com muito tempo disponível não é tarefa fácil. Para quem quer unir as duas propostas, o reality Mini Chef, da TV Jornal, está com as inscrições abertas até quarta-feira (08) para selecionar os novos pequenos cozinheiros que estarão na segunda edição do programa.

Serão 5 participantes selecionados, de 8 a 14 anos, que irão passar por quatro provas classificatórias durante o mês de janeiro. O ganhador da edição receberá um smartphone e os cinco participantes pré-classificados, um kit de produtos Mallory.

Em 2018, o Mini Chef realizou sua primeira edição, conquistando os pequenos. Brenda Vitória, na época com 12 anos, foi a grande vencedora do programa, com seu prato de frango empanado com arroz carioca e salada de quiabo.

O Mini Chef é uma realização da TV Jornal, com patrocínio Mauricéa, Tambaú, UNINASSAU, Narciso Enxovais e Mallory.