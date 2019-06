Medicina, psicologia e ciências biológicas: mercado de trabalho promissor

NE10

Os coordenadores das graduações de medicina, psicologia e ciências biológicas da Unicap conversaram sobre a estrutura dos cursos e o mercado de trabalho. Foto: TV JC

Não dá mais pra pensar em Medicina, Psicologia e Ciências Biológicas como carreiras tradicionais. As transformações pelas quais o mundo está passando estão gerando cada vez mais demandas de profissionais dessas áreas. O constante avanço científico, as mudanças nas relações entre as pessoas e o cuidado urgente com o meio ambiente são exemplo disso. Os três cursos estão entre as 29 graduações com inscrições abertas para o vestibular do meio do ano da Universidade Católica de Pernambuco. As inscrições terminam no próximo dia 25 de junho.

Quem ingressar no curso de Medicina da Unicap vai estudar durante 6 anos em tempo integral (manhã e tarde). Além de contar com um corpo docente formado por mestres e doutores e uma estrutura física com vários laboratórios super modernos, como é o caso do Centro de Simulação com bonecos robotizados e softwares que simulam situações fisiológicas e patológicas do ser humano. Na Católica, o aluno começa a ter contato com pacientes desde o primeiro período sempre focado na formação humanística, um dos diferenciais da instituição. A Unicap foi a primeira universidade jesuíta do Brasil a oferecer o curso de Medicina. Ela possui convênios com hospitais de alta complexidade administrados pelo Governo do Estado, além dos hospitais filantrópicos Maria Lucinda e Santa Casa de Misericórdia. Por haver ainda uma grande escassez de mão-de-obra, o mercado necessita que haja a formação de novos profissionais nas mais diversas especialidades.

O curso de Psicologia da Universidade Católica de Pernambuco é um dos pioneiros do Norte e Nordeste. São mais de 50 anos formando profissionais habilitados a atuar principalmente nas áreas de Psicologia Clínica; Psicologia Organizacional e do Trabalho; e Psicologia da Intervenção Psicossocial. Esta graduação é oferecida nos turnos da tarde e noite e está organizada em cinco anos. Na Unicap, a teoria vista em sala de aula é posta em prática por meio de estágios supervisionados por professores na Clínica da Universidade. O psicólogo, nos dias de hoje, adquire uma responsabilidade cada vez maior em sua profissão. Vivemos na era do estresse, da pressão por resultados, na busca pela felicidade a qualquer custo. É crescente o número de atendimentos nas clínicas de psicologia a pessoas que querem tratar de aspectos que causam sofrimento emocional. O profissional também pode atuar em outras áreas como Psicologia da Atividade Física e do Esporte, Psicologia Jurídica, Psicologia do Tráfego e da Segurança, entre outras.

Nos últimos anos, o meio ambiente tem atraído à atenção de todas as comunidades do nosso planeta, seja pelas mudanças provocadas pela ação do homem na natureza, seja pela resposta que a natureza dá a essas ações. As populações estão se conscientizando de que os recursos naturais são finitos e que sua não preservação ameaça o futuro das novas gerações O desafio em equilibrar as demandas do estilo de vida contemporâneo com a preservação ambiental tem aberto um largo campo de trabalho para o biólogo. Na Unicap, o estudante pode optar pela Licenciatura ou Bacharelado.

A graduação no Bacharelado em Ciências Biológicas é oferecida no turno da noite e está organizada em quatro anos e meio. Entre as competências do bacharel em Biologia está o de organizar o trabalho de pesquisa, buscar a solução de problemas e mediar situações de interesse para a preservação do meio ambiente, e acompanhar a formulação, execução e avaliação das políticas públicas relacionadas ao avanço da profissão do biólogo. Já a Licenciatura é oferecida no turno da noite e está organizada em quatro anos. O principal objetivo é formar professores na área capacitados para atuar nos ensinos fundamental, médio e superior (neste último após a devida especialização), coordenação de projetos e experiências educacionais desenvolvidas nos sistemas de ensino em sua área específica, coordenação de projetos educacionais não escolares nas áreas das ciências biológicas, e atue como agente de transformação numa perspectiva de melhoria da qualidade de vida da população. Vale destacar que todas as licenciaturas oferecidas no Vestibular 2019.2 estão com bolsa de 50%.

