Base da Polícia Militar sofre ataque durante a madrugada em Timbaúba

NE10 Interior

A unidade foi atingida por diversos disparos Foto: Luiz Carlos Oliveira/TV Jornal Interior

A base da Polícia Militar de Timbaúba, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, sofreu um ataque na madrugada desta terça-feira (11). De acordo com informações do 2º Batalhão da PM, a unidade foi atingida por diversos disparos. Além disto, os criminosos queimaram um veículo roubado em frente ao local.

A sede da 3º CPM do 2º BPM fica na Rua 15 de Novembro, no centro do município. Dois carros teriam participado da investida. Em nota, a Polícia Militar, informou que o ataque aconteceu após os policiais frustrarem uma ação criminosa contra agências bancárias da região, durante a operação Madrugada Segura.

No local, foram encontradas várias cápsulas dos calibres 380, .40, 12 e 556. Ninguém ficou ferido na ocorrência. A PM informou ainda que buscas estão sendo realizadas para tentar encontrar os criminosos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja o vídeo