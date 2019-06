Desmanche de carros é desarticulado em Palmares

NE10 Interior

Um depósito do bairro Santa Rosa era utilizado para realizar o desmanche Foto: Polícia/Divulgação

Um desmanche ilegal de veículos na cidade de Palmares, na zona da mata pernambucana, foi desarticulado nessa quinta-feira (6). De acordo com informações da polícia, um depósito do bairro Santa Rosa era utilizado para realizar o desmanche.

No local, dois carros em fase de desmontagem e diversas peças de veículos foram encontrados. Entre as peças de carros estavam veículos com queixa de roubo.

O suspeito e dono do local onde os desmanches aconteciam está foragido.