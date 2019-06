Cavalo é resgatado pelos bombeiros após cair em cacimba em Carpina

NE10 Interior

De acordo com o corpo de bombeiros, o buraco tinha pouco mais de 1,5 metros de profundidade Foto: Divulgação

Um cavalo foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros da cidade de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco. A operação, que envolveu três militares retirou com vida um cavalo de uma cacimba no bairro Santo Antônio da cidade, nessa quarta-feira (5)

De acordo com o corpo de bombeiros, o buraco tinha pouco mais de 1,5 metros de profundidade. Ao redor do local, moradores da região tentaram resgatar o animal do fundo do poço, mas não conseguiram. Cerca de três bombeiros participaram do resgate ao cavalo, que foi retirado do local e passa bem.

A cacimba havia sido cavada por um morador do bairro, que abandonou a construção incompleta. Os bombeiros isolaram o poço e emitiram um alerta aos moradores do bairro sobre os riscos de acidentes no local.