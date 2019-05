Barreiros registra 212 mm de chuvas nas últimas 24h; Apac emite alerta

NE10 Interior

Em Barreiros, cinco bairros ficaram totalmente alagados Foto: Reprodução/TV Jornal

A cidade de Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, registrou 212 mm de chuvas nas últimas 24 horas (8h às 8h), a maior chuva registrada no Estado no período, de acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Em segundo lugar ficaram Tamandaré (102 mm) e Ipojuca (54 mm).

Em Barreiros, cinco bairros ficaram totalmente alagados e o acesso à cidade pela PE-60 está parcialmente interditado. As aulas foram suspensas em várias escolas.

De acordo com a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de Pernambuco (Codecipe), 100 famílias foram atingidas. Além disto, há pontos com deslizamento de barreiras, sendo um no bairro de Pibiri, dois em Pedro Afonso e outro na Colina Dourada. Ainda não há informações de quantas casas foram atingidas e se houve algum ferido.

Aviso hidrometeorológico

A Apac emitiu um aviso hidrometeorológico nesta madrugada de que a previsão do tempo indica pancadas de chuvas com intensidade de moderada a forte em municípios compreendidos na região da Mata Sul.