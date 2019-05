NE10 Interior

O volume de chuvas na cidade foi equivalente ao esperado para 22 dias. Foto: Bobby Fabisak/JC Imagem

Após as chuvas que atingiram a Zona da Mata Sul de Pernambuco, nessa terça-feira (28), o governo do estado está monitorando cidades da região, assim como o volume de água contidos nos rios. Equipes técnicas da Agência Pernambucana de águas e Clima (APAC) e da Defesa Civil do Estado já foram deslocadas para o local para prestar apoio.

Segundo a APAC, nas últimas 24h foram registrados os maiores volumes de acumulação em Barreiros (213mm), Rio Formoso (124mm) e Tamandaré (102mm). Apenas na cidade de Barreiros, o volume de chuvas foi o equivalente ao esperado para 22 dias.

Na cidade de Barreiros 100 famílias ficaram desalojadas, cinco bairros atingidos por deslizamentos e ou alagamentos. Não há registro de vítimas.

Previsão de chuvas

A previsão a região da Mata Sul continue a receber chuvas com intensidade moderada a forte, segundo alerta emitido pela APAC. Para as outras regiões de Pernambuco, a previsão é de chuvas fracas a moderadas.