Carga roubada de produtos de higiene é recuperada em Palmares

NE10 Interior

O veículo havia saído do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e iria para Salvador (BA) Foto: Divulgação/PRF

Um caminhão roubado que estava carregado com produtos de higiene e limpeza foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (20) na BR-101, em Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O veículo havia saído do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, e iria para Salvador (BA).

Os policiais receberam um chamado sobre o caminhão, que estava parado no acostamento na BR-101. Não havia queixa de roubo contra o veículo, nem sinais de arrombamento no compartimento de carga. Pouco depois, um caminhoneiro foi ao posto da PRF e informou que havia sido abordado em Ribeirão, também na Mata Sul, por três homens armados que o obrigaram a entregar o veículo.

O motorista chegou a ser colocado em um carro dos assaltantes e foi liberado após um tempo, em meio ao canavial. Ele conseguiu uma carona e fez contato com a PRF. O caminhão e a mercadoria foram devolvidos ao proprietário. O motorista foi orientado a prestar queixa do ocorrido em uma delegacia da Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.