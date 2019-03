Homem é preso suspeito de estuprar sogra de 101 anos em Pernambuco

NE10 Interior

Suspeito foi preso por uma equipe da Delegacia da Mulher de Vitória de Santo Antão Foto: reprodução/Google Maps

Um homem de 44 anos foi preso nessa quinta-feira (7) suspeito de estuprar a sogra, uma idosa de 101 anos, no município de Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil, foi a companheira do suspeito, com quem vivia há 21 anos, que desconfiou da violência sexual e instalou câmeras escondidas no quarto da mãe. Ao ver as imagens, a companheira do suspeito e filha da vítima confirmou a ocorrência dos estupros.

O suspeito foi preso no local em que trabalhava, não resistiu à prisão e confessou o crime. Ele será apresentado em audiência de custódia na Comarca de Vitória de Santo Antão.