Homem é morto e filha recém-nascida é baleada em Palmares

NE10 Interior

A criança foi levada para o Hospital Regional de Palmares Foto: divulgação/SES

Um homem de 28 anos foi assassinado a tiros no Engenho Pirauá, na zona rural de Palmares, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. A filha dele, uma bebê de apenas 21 dias, também foi baleada.

De acordo com a Polícia Militar, a esposa do homem e mãe da criança informou que havia ido para o quintal e voltou para a residência após ouvir os disparos. Ela disse que o homem já estava morto e a bebê, ferida no chão. A menina foi levada para o Hospital Regional de Palmares. Segundo a polícia, ela não corre risco de morte.

Os suspeitos de cometer o crime fugiram em uma motocicleta. Ainda não há informações sobre a identidade deles, nem a motivação do crime. O caso será investigado pela Delegacia de Palmares.