Mais de 30 mil pessoas prestigiam bloco Mulher da Sombrinha, em Catende

NE10 Interior

Mulher da Sombrinha desfilou após liberação da Justiça Foto: reprodução/TV Jornal Interior

Mais de 30 mil pessoas estiveram na noite de sábado e madrugada de domingo (24) no 36º desfile do bloco Mulher da Sombrinha, em Catende, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. O bloco foi realizado após a prefeitura conseguir a liberação da Justiça na sexta-feira (22). Na semana passada, a preparação da programação pré-carnavalesca havia sido interrompida por causa de uma decisão judicial.

Decisão judicial

O desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo concedeu na sexta-feira (22), em parte, o pedido do Município de Catende para a permitir a realização dos festejos de Carnaval. O prefeito Josibias Cavalcanti entrou com um agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau que determinava a suspensão dos festejos. De acordo com a decisão, o gestor público não deve realizar qualquer gasto adicional com verba do erário público municipal.

Na última quarta-feira (20), a Justiça havia determinado a suspensão do Carnaval da cidade. Na ocasião, o juiz Ricardo Guimarães Luiz Ennes aplicou ainda uma multa no valor de R$ 50 mil a ser paga pelo prefeito em caso de descumprimento da ordem judicial. A decisão autorizava, inclusive, o uso de força policial, o corte de energia elétrica, a remoção de pessoas ou objetos quando necessárias ao cumprimento da determinação.

Veja na reportagem do "TV Jornal Manhã", da TV Jornal Interior: