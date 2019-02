"É uma série de crimes que estão sendo investigados", diz coordenador do Gaeco sobre Operação Gênesis deflagrada em Quipapá

NE10 Interior

Desvios públicos chegaram a R$ 18 milhões Foto: divulgação/Polícia Civil

Dos 16 mandados de prisão e busca e apreensão previstos na quarta fase da Operação Gênesis, nove já foram cumpridos desde a madrugada desta quinta-feira (14), em Quipapá, na Matal Sul de Pernambuco.

Agentes públicos e empresários são suspeitos de integrar uma organização criminosa suspeita de lavagem de dinheiro e fraudes em licitações com a finalidade de desviar recursos públicos na ordem de R$ 18 milhões da prefeitura da cidade. De acordo com o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento ao Crime Organizado (Gaeco/MPPE), uma série de crimes que estão sendo investigados.

