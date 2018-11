Crianças são encontradas trancadas no terraço de casa na Mata Sul

NE10 Interior

Meninos estavam trancados no terraço da residência Foto: divulgação/Polícia Civil

Duas crianças de quatro e seis anos foram encontradas trancadas no terraço de uma residência nessa quinta-feira (29) no bairro Alice Gonçalves, em Xexéu, na Zona da Mata Sul de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, os dois meninos estavam sem água e sem comida e não tinham acesso aos outros cômodos da residência, como o banheiro.

Crianças foram levadas para a delegacia de Xexéu Foto: divulgação/Polícia Civil

Segundo a polícia, os meninos eram deixados presos pela madrasta, que saía todos os dias sem dizer para onde ia. Já o pai dos pequenos trabalha como cortador de cana e sai de casa de madrugada e só volta no início da noite.

Acionados pelo Conselho Tutelar, os policiais romperam o cadeado do portão de acesso ao terraço e resgataram as crianças. Os meninos foram levados para o hospital da cidade para avaliação médica e em seguida conduzidos à delegacia.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar os crimes de abandono de incapaz e maus tratos. As crianças ficaram sob os cuidados de uma tia. O Conselho Tutelar acompanha o caso.