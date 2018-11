Paudalho, na Zona da Mata, realiza 1º Feira de Natal

NE10 Interior

Objetivo do evento é oportunizar as vendas durante a primeira semana do mês natalino Foto Ilustrativa: divulgação

A cidade de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco, irá realizar a 1º Feira de Natal de Paudalho (FENAPA). O evento acontece entre os dias 6 e 9 de dezembro, no Pátio de Eventos Beira-Rio, na rua Raul Bandeira, das 18h às 22h.

O objetivo do evento é oportunizar as vendas durante a primeira semana do mês natalino, visando ampliar o consumo de produtos de natal durante esta época.

Ao todo, o espaço contará com 41 expositores, nos ramos da confecção, imobiliária, alimentação, artesanatos, tecnologia, eletromóveis, plantas e variedades. A entrada é gratuita e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3636-1156.