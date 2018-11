Macaparana realiza Cine Sesi Cultural no mês de dezembro

NE10 Interior

Cine Sesi está percorrendo 12 estados brasileiros Foto: divulgação/Sesi

O município de Macaparana, na Zona da Mata de Pernambuco, irá realizar entre os dias 7 e 9 de dezembro a edição do Cine Sesi Cultural. O evento será realizado Rua Rodolfo Cavalcante, ao lado do restaurante Pôr do Sol, e contará com exibição de curtas e longas metragens.

A ação acontece sempre a partir das 18h30 e é aberta ao público. Entre as exibições estão as animações "O Touro Ferdinando" e "Viva - A vida é uma festa". O destaque do longa metragem é a produção nacional "Filho Eterno", que conta a emocionante história de um casal que tem um filho com Síndrome de Down. Já os curta metragens exibidos serão: Plantae, Próxima, Médica de Monstro.

O Cine Sesi está percorrendo 12 estados brasileiros com expectativa de chegar a 700 cidades realizando as exibições cinematográficas.