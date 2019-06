Ministro da Educação, Abraham Weintraub, visitará Petrolina

NE10 Interior

Desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Weintraub é o terceiro ministro a visitar a cidade do Vale do São Francisco Foto: Rafael Carvalho/Agência Brasil

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, estará em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, na próxima segunda-feira (17). A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Miguel Coelho (sem partido), filho mais novo do senador Fernando Bezerra Coelho (FBC), do MDB, líder do Governo Bolsonaro na casa legislativa.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do vereador Gaturiano Cigano (PRP), Miguel Coelho afirmou que o ministro assinará um convênio para construir uma escola de 12 salas na comunidade do Quati, na zona norte da cidade. No vídeo, Coelho ressalta a força política do grupo familiar.

Desde o início do governo de Jair Bolsonaro (PSL), Weintraub é o terceiro ministro a visitar a cidade do Vale do São Francisco; depois dos ministros Gustavo Canuto, do Desenvolvimento Regional, e Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Além deles, o próprio presidente esteve em Petrolina.

Veja o vídeo: