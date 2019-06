PM apreende mais de 12 kg de cocaína dentro de apartamento em Petrolina

NE10 Interior

12,7 quilos de cocaína foram encontrados em um condomínio no bairro Antônio Cassimiro, em Petrolina Foto: divulgação/Polícia Militar

Uma operação realizada pelo 2º Batalhão Integrado Especializado (Biesp) e equipes do serviço de inteligência das polícias Militar de Pernambuco e da Bahia conseguiu apreender 12,7 quilos de cocaína em um condomínio no bairro Antônio Cassimiro, na zona norte de Petrolina, no Sertão pernambucano.

A droga foi encontrada nesta segunda-feira (10), em um imóvel do bloco 18. Não havia ninguém no apartamento, mas a polícia identificou que havia café quente no fogão e verificou vestígios de alimentos frescos na mesa, o que indica que os suspeitos teriam saído do local momentos antes.

A cocaína estava distribuída em 12 tabletes, enrolados em um lençol. No condomínio também foram encontrados documentos que pertenceriam ao dono do imóvel. A droga será levada para a delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pelas investigações.