Homem de 30 anos é morto a tiros em bar em Afogados da Ingazeira

NE10 Interior

De acordo com a Polícia, a vítima foi morta a tiros Foto: Divulgação

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (9) na cidade de Afogados da Ingazeira, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o crime aconteceu próximo a um estabelecimento comercial onde a vítima bebia.

O suspeito foi encontrado próximo ao local com a suposta arma do crime em mãos. De acordo com a PM, um rastro de sangue ligava o homem à vítima.

A vítima, que não foi identificada, chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu no Hospital Regional Emília Câmara. O suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia local, junto com a arma do crime.