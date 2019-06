Estrutura do Pátio de Eventos Ana das Carrancas está quase pronta

NE10 Interior

A estrutura do São João está quase pronta Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Petrolina

A estrutura do Pátio de Eventos Ana das Carrancas, que se localiza em Petrolina, Sertão pernambucano, está quase pronta. Funcionários da Prefeitura de Petrolina e da empresa concessionária vencedora do processo licitatório fazem parte do grupo de cerca de cem pessoas que estão trabalhando nos preparativos do pátio e da área onde funcionará o estacionamento e o acesso dos veículos.

A estrutura metálica do pátio está pronta, segundo representantes da empresa licitada. Os cenários, os equipamentos de som e iluminação e os restaurantes estão em fase de montagem. O espaço tem 50 mil metros quadrados, com capacidade para receber até 80 mil pessoas.

A estrutura possui 40 barracas de bebida, 9 restaurantes, 8 lanchonetes e camarote. O palco este ano terá 60 metros de extensão por 14 de altura, e o cenário será 10 metros maior em comparação ao tamanho do ano passado. Próxima terça-feira (11) está previsto o início dos testes.

A Prefeitura de Petrolina é responsável pela acessibilidade e a mobilidade do local. Sinalização de vias de acesso e desvios, iluminação, reposicionamento do estacionamento, limpeza, poda das árvores e um esquema para evitar roubos de veículos estão sendo ajustados. Tudo tem previsão de ficar pronto até a próxima quarta-feira, 12.

O São João de Petrolina será realizado entre os dias 14 e 23 de junho.