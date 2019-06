Mulher morre com suspeita de H1N1 em Petrolina

NE10 Interior

Nádila Francilene Lopes Furtado tinha 38 anos Foto: Arquivo pessoal

Uma mulher morreu nessa quinta-feira (6) com suspeita de contaminação pelo vírus H1N1 no Hospital Universitário de Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O corpo de Nádila Francilene Lopes Furtado, 38 anos, foi velado no centro catequético da Paróquia Santa Luzia, no bairro Cohab Massangano, zona oeste da cidade. O sepultamento será na Paraíba.

Por meio de nota, o Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco informou que no dia 28 de maio recebeu a paciente com quadro clínico compatível ao perfil sintomático de infecção pelo vírus Influenza H1N1.

De acordo com a unidade de saúde, foram realizados os exames necessários visando confirmação da suspeita de contágio. Os resultados serão disponibilizados diretamente aos órgãos de vigilância epidemiológica municipal e estadual.

A data prevista para a saída do laudo conclusivo é 16 de junho. A partir disto, as secretarias de Saúde municipal e estadual poderão tomar as providências cabíveis, caso haja confirmação da infecção pelo vírus H1N1.