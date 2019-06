Polícia erradica 3.200 pés de maconha em Cabrobó, no Sertão

NE10 Interior

Cerca de 3.200 pés de maconha foram erradicados nessa quarta-feira (5) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, como parte da operação Macambira. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo 12º Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e pelo Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) de Petrolina.

As roças foram encontradas a partir de um levantamento prévio realizado pela base de Operações Aéreas da PRF. Na ocasião, foram encontradas plantas com características semelhantes à da Cannabis Sativa. De acordo com a PRF, a plantação poderia produzir 240 quilos de droga.

Além dos pés de maconha, os policiais destruíram equipamentos utilizados no plantio. Ninguém foi encontrado nos locais nas plantações. O caso será investigado pelo delegado do 12º Denarc, Dark Blacker.