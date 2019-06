PM divulga contato do Disque Denúncia no Sertão de Pernambuco

NE10 Interior

A população das cidades de Petrolina, Afrânio e Dormentes, no Sertão de Pernambuco, possuem um novo contato para realizar denúncias à Polícia. O número (87) 9. 8877-0741, divulgado pela Polícia Militar (PM) através das redes sociais, é uma nova forma de alertar às autoridades sobre crimes na região.

De acordo com a PM, os crimes denunciados através do telefone devem ser infrações de médio e grande porte, como tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, sequestro, assalto, localização de criminoso foragido ou homicida, crime de contrabando, entre outros. O anonimato do denunciante é garantido pelos policiais.