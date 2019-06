Corrida dos Namorados será realizada em Petrolina

NE10 Interior

Os casais devem correr de mãos dadas por pelo menos 50 metros iniciais e finais do percurso Foto: Foto: Jonas Santos

No próximo domingo (9), os casais da cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, poderão comemorar o dia dos namorados antecipadamente através do evento "Corrida dos Namorados". A ação, envolve a prática de atividades físicas, com um diferencial.

A prova consiste em levar os casais a correr de mãos dadas pela cidade. A corrida tem o percurso de 5 km, mas as duplas devem estar com de mãos dadas apenas nos 50 metros iniciais e finais, pois é obrigatório cruzar a linha de chegada juntos.

Uma premiação de R$ 3.500 será distribuída para os primeiros e segundos lugares de cada categoria. A criatividade dos inscritos também será analisada e premiada nos valores de R$ 600 e R$ 400.

Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria Executiva de Esportes da cidade de Petrolina, localizada no Parque Municipal Josepha Coelho. A inscrição é gratuita.