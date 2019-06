Petrolina e Juazeiro registram mortes em acidente de motocicleta no fim de semana

NE10 Interior

Um homem morreu após colidir com um caminhão na zona rural de Petrolina Foto: Reprodução/google street view

As cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, e Juazeiro, na Bahia, registraram acidentes de motocicletas com vítimas fatais, durante o fim de semana.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um motociclista colidiu com um caminhão na vila 12, Senador Nilo Coelho, em Petrolina. A vítima morreu na hora.

Em Juazeiro, na Bahia, um motociclista também morreu após colidir com uma árvore. O acidente aconteceu na rua dos três postes. O condutor da moto morreu no local.