Homem morre após ser atropelado na BR-232, em Arcoverde

NE10 Interior

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que o pedestre estava andando no acostamento quando invadiu a pista e foi atingido Foto: Divulgação

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no quilômetro 249,5 da BR-232, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, na manhã desse domingo (2).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista informou que o pedestre estava andando no acostamento quando invadiu a pista e foi atingido. Ele morreu no local.

O motorista do carro permaneceu no lugar do acidente e fez o teste do bafômetro. O resultado foi normal. A Polícia Civil foi acionada e o motorista foi conduzido à delegacia.