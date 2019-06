Alepe debate risco de contaminação do rio São Francisco por rejeitos de Brumadinho

NE10 Interior com informações da Rádio Jornal Petrolina

O debate foi realizado pela Frente Parlamentar em defesa do Rio São Francisco. Foto: Thaise Rocha/Rádio Jornal Petrolina

Na manhã desta segunda-feira (3), foi realizada na Câmara Municipal de Petrolina uma audiência Pública para discutir o risco de contaminação do Rio São Francisco por rejeitos da barragem de Brumadinho. O debate foi realizado pela Frente Parlamentar em defesa do Rio São Francisco da Assembléia Legislativa de Pernambuco (ALEPE).

De acordo Lucas Ramos, deputado estadual e coordenador da frente, a discussão visa o alerta às pessoas que vivem da água do rio. "Petrolina vive exclusivamente do abastecimento de água do rio São Francisco. Seja para o consumo humano, para a cozinha doméstica, agricultura familiar ou para a agricultura irrigável, uma das principais atividades econômicas que geram emprego e renda, não só na cidade como em toda a região do vale do São Francisco. Ninguém quer estar diante da notícia que está consumindo água imprópria ou contaminada. Por isso, hoje, realizamos essa audiência", explicou. Ainda de acordo com o parlamentar, o debate sobre a saúde do rio é a prioridade dos encontros.

A realização dos debates começou no Recife e depois passou pelas cidades Cabrobó e Floresta, municípios que receberam o água do rio São Francisco após a transposição.