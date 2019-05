Plataforma de shopping virtual será lançada em Petrolina

NE10 Interior

O site e aplicativo apresentará produtos, ofertas e classificados para os usuários do serviço. Foto: Divulgação

Consumidores da cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, irão contar com uma plataforma de digital de compras a partir do mês de junho. Idealizado pela Câmara de Diligentes e Logistas (CDL), o site e aplicativo Shopping CDL apresentará produtos, ofertas e classificados para os usuários do serviço.

A plataforma funcionará, inicialmente, apenas como uma vitrine de associados do CDL no endereço shoppingcdlpetrolina.com.br. Por isso, os internautas não poderão fazer compras através do site e aplicativo. De acordo com a CDL, promoções serão oferecidas no serviço através de cupons gerados digitalmente por meio de números. Para fazer a compra, será necessária a retirada em uma loja.

Os lojistas interessados em participar do Shopping CDL devem agendar com um dos consultores do serviço. O número disponível para agendamento é (87) 3862-1322.