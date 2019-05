Dupla é presa com 250 comprimidos de ecstasy em Petrolina

NE10 Interior

A dupla estava com 250 comprimidos de ecstasy Foto: Divulgação

Dois homens foram presos em flagrante nessa terça-feira (28) suspeitos de tráfico de drogas e associação criminosa em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A dupla estava com 250 comprimidos de ecstasy. De acordo com a Polícia Civil, os comprimidos seriam comercializados no período que antecede as festas juninas na cidade. Os suspeitos serão apresentados em audiência de custódia.

Operação Cronos

A prisão foi feita dentro da operação Cronos, ação nacional integrada, coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia. Em Pernambuco, 34 homicidas e feminicidas foram presos entre 8h e 17h dessa terça.