Suspeito de matar vereador em Floresta é preso

Com o suspeito, foram apreendidas munições de fuzil Foto: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na tarde dessa segunda-feira (27) um homem suspeito de participar da morte de Alberto Carlos de Souza, ex-presidente da Câmara Municipal de Floresta, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu no dia 17 de março.

Segundo a Polícia, a prisão é provisória. No entanto, investigações apontam participação não apenas no duplo homicídio que levou à morte do vereador e mais uma outra vítima, como também na morte de dois assessores parlamentares do Município. O suspeito deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (28).

Com o suspeito, foram apreendidos um revólver calibre 38, uma pistola .40 e munições de fuzil.

Relembre o caso

O vereador e ex-presidente da Câmara Municipal da cidade de Floresta, no Sertão de Pernambuco, Alberto Carlos de Souza (PSDB), o Berto Souza, foi morto na tarde do dia 17 de março. Segundo informações divulgadas pela polícia, ele estava na zona rural do município quando parou para falar com uma pessoa e foi surpreendido por dois suspeitos.

Os homens atiraram contra o vereador, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. Além de Beto Souza, outra pessoa foi baleada e socorrida para o hospital da cidade.