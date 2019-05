Mais de 30 kg de maconha são apreendidos em Serra Talhada

NE10 Interior

As drogas foram encontradas com a ajuda de um cão farejador Foto: Divulgação/PRF

Uma carga de 30,7 quilos de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira (27) na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PRF, a droga era transportada na mala de um carro e foi encontrada no quilômetro 405 da rodovia, com o apoio de um cão farejador.

O motorista de 24 anos foi abordado pelos Grupos de Patrulhamento Tático e Operações com Cães da PRF e apresentou informações contraditórias. Ele chegou a dizer que estava transportando mudas de roupa, mas o cão indicou que havia algo suspeito no porta-malas.

Trinta tabletes de maconha foram encontrados na mala. O homem informou que havia sido contratado para transportar a droga de um povoado próximo a Serra Talhada até Gravatá, mas não revelou quem fez a encomenda.

Além disto, ele não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e estava fazendo aniversário no dia. O carro não possuía registro de roubo, mas estava em nome de outra pessoa. O homem foi detido e encaminhado junto com a droga para a delegacia de Polícia Civil da região.

