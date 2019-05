Gabriel Diniz não será substituído na programação do São João de Petrolina, diz Prefeitura

NE10 Interior

O artista não será substituído na programação do evento Foto: Divulgação/Prefeitura de Petrolina

O cantor Gabriel Diniz, que morreu em acidente aéreo nessa segunda-feira (27) em Sergipe, não será substituído na programação oficial do São João de Petrolina, no Sertão. A decisão foi anunciada pelo Prefeito da cidade, Miguel Coelho, através das redes sociais. O artista se apresentaria no Pátio de eventos Ana das Carrancas no dia 20 de junho.

De acordo com a nota divulgada pelo Prefeito Miguel Coelho, o artista era único.

"Uma perda precoce, um talento gigante. A saudade vai ficar, mas sua alegria irá nos confortar. O São João de Petrolina não irá substituir Gabriel Diniz, pois ele era único. Seu nome continuará na grade e nas nossas memórias. Que Deus conforte os familiares e amigos", comentou.

Relembre o caso

O cantor Gabriel Diniz morreu após a queda de um avião bimotor em uma região de mangue no início da tarde desta segunda-feira (27) em Porto do Mato, na cidade de Estância, região sul de Sergipe. Ele voltava de um show em Feira de Santana, na Bahia, para a cidade de Maceió, em Alagoas.

Gabriel Diniz estava escalado para diversos shows em Pernambuco durante o mês de junho. Caruaru era uma das cidades onde o artista se apresentaria. Em nota divulgada na noite dessa segunda-feira (27), a Prefeitura de Caruaru lamentou o ocorrido.