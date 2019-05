Idoso de 70 anos é morto a tiros em Arcoverde

NE10 Interior

Os suspeitos fugiram de carro Foto: Divulgação

Um homem de 70 anos foi morto a tiros nesse domingo (26), no sítio Pintada, zona rural de Arcoverde, no Sertão. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima estava em um bar com a esposa, a filha e o genro quando dois homens em um carro anunciaram assalto. Um dos suspeitos atirou diretamente contra a vítima, enquanto o outro aguardou no volante.

O idoso chegou a ser socorrido para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos. Cerca de 13 cartuchos foram identificados pela Polícia.

Os suspeitos fugiram de carro e até o momento da publicação desta notícia não foram identificados. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.