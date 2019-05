Avianca cancela mais de 160 voos no Nordeste

NE10 Interior Com informações do repórter Marco Aurélio, da Rádio Jornal Petrolina

Vários voos da Avianca foram cancelados no Nordeste Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Mais de 160 voos da Avianca que tinham Salvador como origem ou destino e estavam agendados de sexta-feira (24) até esta segunda-feira (27) foram cancelados.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que suspendeu cautelarmente todas as operações da empresa até que esta comprove capacidade para manter as atividades em segurança.

Alguns voos de Recife e Salvador com destino a Petrolina também foram cancelados. De acordo com a Anac, a decisão de suspender as operações da Aviana foi tomada com base em informações prestadas à área de segurança operacional à agência.

A Anac orienta que quem tiver voos marcados entre em contato com a Avianca e não vá ao aeroporto até que novas informações sejam divulgadas.

A legislação prevê que a Avianca é obrigada a dar reembolso e reacomodação de passageiros. Por meio de nota, a Avianca disse estar focada no plano de recuperação judicial.