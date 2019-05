Compesa participa de mutirão de negociação de dívidas no Sertão

NE10 Interior

Foto: Ray Evellyn/Secretaria de Justiça e Direitos Humanos-SJDH

A Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) irá participar de dois mutirões de negociação de dívidas do Procon-PE. As ações serão realizadas entre os dias 27 e 29 de maio, na cidade de Serra Talhada e também nos dias 30 e 31 do mesmo mês no município de São José do Belmonte, ambos no Sertão do estado de Pernambuco.

Durante a ação, propostas para negociação de dívidas serão apresentadas. Segundo a Compesa vantagens atrativas, como a possibilidade de descontos à vista ou mesmo o parcelamento, em até 48 vezes, do valor em débito, estão entre as possibilidades.

O atendimento será realizado nas duas cidades no período das 9h às 14 horas. Em Serra Talhada, o mutirão ocorrerá no espaço do Maria’s Recepções, localizado na Rua Nossa Senhora da Penha, nº 65, Praça Agamenon Magalhães. Já em São José do Belmonte, será feito no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que fica Rua São José, s/n, Centro.