Bolsonaro inaugura unidades do Minha Casa, Minha vida em Petrolina

Antonio Virginio Neto com informações de Marco Aurélio NE10 Interior

Bolsonaro inaugurou 372 unidades do Minha casa, minha vida em Petrolina Foto: Prefeitura de Petrolina/divulgação

O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL) esteve em Pernambuco nesta sexta-feira (24). O gestor cumpriu agenda no Recife durante a manhã e depois seguiu para Petrolina, no Sertão, onde realizou a inauguração de 472 unidades do residencial Morada Nova, do programa Minha Casa Minha Vida.

No aeroporto Senador Nilo Coelho, em Petrolina, Bolsonaro chegou com um atraso de 47 minutos. O presidente foi acompanhado pelo líder da governo no Senado e natural da cidade, Fernando Bezerra Coelho e foi recebido pelo Prefeito da cidade de Petrolina, Miguel Coelho, além de diversos apoiadores que aguardavam no local. Com cartazes de jargões de Campanha como "Meu Partido é o Brasil", o grupo recebeu o presidente aos gritos de "mito". Não haviam manifestações contrárias.

O Presidente foi recebido por manifestações em apoio ao governoFoto: Marco Aurélio/Rádio Jornal Petrolina

Durante a entrega das chaves do residencial, o Presidente recebeu uma cesta com produtos regionais das mãos do prefeito de Petrolina. No discurso de entrega, os apoiadores do Presidente vaiaram o governador Paulo Câmara.

Em discurso, Bolsonaro apontou que o país era maior que uma região. "Não estou no Nordeste, estou no Brasil. O Brasil é uma só Pátria, é uma só região. Nós chegamos para mudar o destino do nosso Brasil", comentou. Ainda de acordo com o Presidente, "Não é fácil fazer a coisa certa na Política". Bolsonaro encerrou o discurso saudando o povo de Petrolina e dizendo que está à disposição de todos.

Confira o discurso completo de Bolsonaro:

Essa foi a primeira vez que Bolsonaro visitou o Nordeste após assumir o cargo de presidente do Brasil. Após a cerimônia de inauguração, Bolsonaro retornou ao sudeste do país.

Em Recife

Durante a manhã, Bolsonaro esteve no Recife. Na capital, o presidente desembarcou na Base Aérea Cindacta III, no bairro de Jardim Jordão, nesta sexta-feira (24), e seguiu direto para o Instituto Ricardo Brennand, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. Após apreciar o acervo do local e assistir à apresentação da orquestra criança cidadã, o presidente participou da 25º Reunião do Condel, o Conselho Deliberativo da Sudene.

O colegiado, composto por governadores da região, apresentou, ao presidente, o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e o Projeto de Lei para que ele seja implementado, e que deve ser encaminhado ao Congresso Nacional.

Os governadores também solicitaram que o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste seja devidamente repassado aos estados para que haja desenvolvimento. Na cerimônia estavam presentes autoridades locais e nacionais, incluindo ministros, parlamentares e outros representantes do Governo Federal.

No evento, o presidente Jair Bolsonaro falou em tom otimista e disse esperar o melhor para o futuro dos nordestinos e de todos os brasileiros. “O que todos nós queremos é que os nossos filhos sejam melhor que os seus respectivos pais e vamos fazer o possível para ajudar aos nossos irmãos do Nordeste”, afirmou o presidente.