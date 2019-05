Bolsonaro estará em Pernambuco nesta sexta; confira agenda

NE10 Interior

Presidente Jair Bolsonaro visita Pernambuco nesta sexta-feira Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) estará nesta sexta-feira (24) em solo pernambucano. No Recife, o presidente participa de uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel), assiste a apresentação musical da Orquestra Criança Cidadã e visita o acervo do Instituto Ricardo Brennand. Após a reunião na Sudene, Bolsonaro segue para Petrolina, onde inaugura o residencial Morada Nova do programa Minha Casa Minha Vida. Esta é a primeira vez que Bolsonaro estará no Nordeste após assumir o cargo.

Confira a agenda completa:

7h - Partida de Brasília/DF para o Recife/PE - Base Aérea de Brasília

9h20 - Chegada ao Recife/PE - Base militar CINDACTA III

10h - Visita ao acervo do Instituto Ricardo Brennand Recife/PE

10h25 - Apresentação musical da "Orquestra Criança Cidadã"

Recife/PE

10h45 - Reunião do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel)

Recife/PE

13h - Partida do Recife/PE para Petrolina/PE - CINDACTA III

14h - Chegada a Petrolina/PE - Aeroporto Senador Nilo Coelho

14h30 - Inauguração do Residencial Morada Nova do Programa Minha Casa Minha Vida Petrolina/PE

16h05 - Partida de Petrolina/PE para o Rio de Janeiro/RJ - Aeroporto Senador Nilo Coelho

18h10 - Chegada ao Rio de Janeiro/RJ - Base Aérea do Galeão