Prefeitura irá construir mais duas ciclovias em Petrolina

A obra contempla mais de 3,5 quilômetros novos de pista para ciclistas Foto: Jonas Santos

A cidade de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, vai ganhar duas novas ciclovias. O investimento, realizado nos bairros Henrique Leite e Jatobá, é parte do programa Petrolina Cresce, da Prefeitura Municipal. Em fase de licitação, a previsão de início da obras é de cerca de 30 dias após o término da tramitação legal.

Cerca de R$ 1,6 milhão serão investidos na obra, que contempla mais de 3,5 quilômetros novos de pista para ciclistas. A construção acontece na Avenida Cardoso de Sá, trecho até vai do 5º BPM até o cemitério Campo da Paz, no bairro Henrique Leite. O outro equipamento ligará a Cardoso de Sá do posto L3 até a Estrada do Jatobá, depois do Barcarola.