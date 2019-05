DETRAN suspende duas auto escolas de Petrolina

NE10 Interior

A decisão aconteceu devido à não apresentação de documentação para a renovação do alvará de funcionamento Foto: Lia de Paula/Agência Senado

Duas escolas de formação de condutores foram suspensas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (DETRAN) na cidade de Petrolina, no Sertão. A decisão aconteceu devido à não apresentação de documentação para a renovação do alvará de funcionamento para o ano de 2019.

De acordo com o órgão, o cancelamento atinge as empresas auto escola Fernandes e Pirangê e auto escola Pirangê, que tiveram as atividades interrompidas. Na auto escola Pirangê foi aplicada a punição de descredenciamento. Nenhuma das auto escolas se pronunciaram sobre as suspensões.

Os Processos foram devidamente encaminhados para a Gerência de Diretoria de operações junto a gerência de habilitação de condutores.