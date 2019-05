Vendas para o Expresso do Forró começam em Petrolina

NE10 Interior

As vendas para o Expresso do Forró começaram nessa segunda-feira (20) em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O serviço é destinado para quem vai curtir o São João da cidade no Pátio de Eventos Ana das Carrancas. O ônibus faz o transporte do público até a festa, com saída do estacionamento do River Shopping.

As viagens de ida começam a partir das 19h e haverá ônibus disponíveis a cada meia hora até a meia noite. O retorno será feito até as 4h da madrugada. A passagem de ida e volta custa R$ 10, mas quem não fizer as duas viagens fica com o crédito para o dia seguinte.

Quem fizer a compra antecipada poderá agilizar o embarque; as vendas estão sendo realizadas no Portal SG. Os ingressos também vão ser vendidos na hora do embarque durante os dias do São João de Petrolina, de 14 a 23 de junho.

No ano passado, foram cerca de 3 mil pessoas atendidas. A expectativa do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Vale do São Francisco (Setranvasf) é dobrar o número de passageiros este ano.