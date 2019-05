Adolescente é suspeito de tentar matar outro menor dentro de escola em Sertânia

NE10 Interior

O ato infracional aconteceu na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco Foto: Reprodução/Google Street View

Um adolescente de 16 anos é suspeito de tentar matar outro menor da mesma idade na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a vítima foi atingida com um golpe de faca no peito. O ato infracional teria acontecido dentro de uma escola pública.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria discutido com a vítima dentro da escola e saído do local. Após um tempo, o menor teria retornado e cometido o ato. Outro suspeito não identificado teria participado do ataque.

Buscas foram realizadas pela cidade, mas até o momento da publicação desta notícia ninguém foi apreendido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

A vítima recebeu atendimento médico em um hospital da cidade de Sertânia, mas precisou ser encaminhada para uma unidade hospitalar do município de Arcoverde, no Sertão, e segue em observação.