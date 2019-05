Acidente deixa crianças e mulher mortas e cinco feridos no Sertão

NE10 Interior

Carro e caminhão colidiram de frente após ambos tentarem ir para o acostamento Foto: divulgação/PRF

Três das sete pessoas que estavam no carro morreram Foto: divulgação/PRF

Um acidente deixou duas crianças e uma mulher mortas e cinco pessoas - entre elas um bebê recém-nascido - feridas no quilômetro 449 da BR-232, no município de São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco, na tarde dessa segunda-feira (20). A família estava seguindo de Sertânia para Petrolina, onde morava.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), sete das vítimas estavam em um carro, que estaria realizando uma ultrapassagem em local proibido quando colidiu de frente com um caminhão que seguia no sentido contrário. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão acessou o acostamento para tentar desviar, mas o carro fez a mesma manobra.

Dentro do carro havia sete pessoas: o motorista, um menino de 12 anos, uma adolescente de 14 e o filho dela, um bebê de 19 dias, ficaram feridos. Eles foram socorridos para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, também no Sertão. As outras três pessoas - um menino de sete anos, uma menina de 10 e a mãe deles, de idade não informada, faleceram.

Motorista do caminhão ficou feridoFoto: divulgação/PRF

No caminhão havia dois homens; o motorista ficou ferido e foi socorrido para um hospital em São José do Belmonte. A Polícia Rodoviária Federal informou que o menino de sete anos não usava o assento de elevação e o bebê não usava o bebê-conforto. Os dois motoristas fizeram o teste do bafômetro e os resultados foram normais. Após atendimento médico, eles foram encaminhados para a Delegacia de Serra Talhada.