Sebrae realizará evento digital em Serra Talhada, no Sertão

Evento será no Sebrae Serra Talhada Foto: reprodução/Google Maps

A Unidade do Sebrae no Sertão Central, Moxotó, Pajeú e Itaparica realizará entre os dias 21 e 29 de março o "Conecte-se Pajeú: Transformação Digital". O evento acontecerá nos turnos da tarde e noite e tem como objetivo desmitificar e sensibilizar os empresários quanto a este novo momento de transformação digital, da inovação e da tecnologia.

As palestras e oficinas acontecerão na sala de treinamento do Sebrae, localizado na Praça Barão do Pajeú, centro de Serra Talhada, Sertão de Pernambuco. O pacote para assistir todas as atividades fica no valor de R$ 99, e cada atividade separada, R$ 15. Os valores podem ser pagos à vista ou nos cartões de crédito e/ou débito. As inscrições podem ser realizadas na sede do Sebrae da cidade ou pela loja virtual.

"A ideia é unificar informações, exibir uma linguagem empresarial e inovadora, trocar informações, unir e reunir empresários novos, jovens e experientes, filhos de empresários, estudantes e professores universitários, detectando os problemas e encontrando soluções inovadoras para melhorar o consumo e desenvolvimento comercial", explica Naidjanne Souza, analista do Sebrae. De acordo com a analista, serão trabalhadas oito metodologias, entre palestras e oficinas.

Confira a programação:

Sexta-feira (21)

18h às 22h- Palestra: Despertando para as Mídias Sociais.

Segunda-feira (25)

18h às 22h- Oficina: Como Inserir Sua Empresa em Marketplace.

Terça-feira (26)

14h às 18h- Oficina PITCH DECK: sua startup voando mais longe;

18h às 22h- Oficina Instagram Business.

Quarta-feira (27)

18h às 22h- Oficina Como Aparecer no Google.

Quinta-feira (28)

14h às 18h- Palestra Design Thinking;

18h às 22h- Oficina WhatsApp como ferramenta de vendas.

Sexta-feira (29)

18h às 22h- Storytelling – Como Ferramentas de Negócios.