Vendedor morre após colisão entre carro e moto em Sertânia

Acidente aconteceu quando motociclista seguida de Sertânia para Arcoverde Foto: reprodução/Google Maps

Um vendedor de 29 anos morreu nessa terça-feira (12) após um acidente de trânsito em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. A vítima transitava em uma moto, de Sertânia em direção a Arcoverde, quando foi surpreendida por um veículo, que invadiu a faixa em que ele estava.

De acordo com a Policia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do veículo apresentava sinais de embriaguez e logo após a colisão fugiu sem prestar socorro ao homem. O motociclista foi atendido no Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu e morreu.

O condutor do veículo, de 53 anos, foi localizado em seguida e conduzido para a Delegacia de Polícia. Ele foi autuado em flagrante e será apresentado em audiência de custódia. O caso será investigado.