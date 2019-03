NE10 Interior

Município realiza um trabalho de prevenção e empoderamento na cidade Foto: divulgação/Prefeitura de Petrolina

A Prefeitura de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, conquistou nessa segunda-feira (11) o prêmio "Prefeitura Amiga das Mulheres", promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe). O município realiza um trabalho de prevenção e empoderamento na cidade, e recebeu o destaque estadual pela realização de ações voltadas às mulheres.

Este ano, 15 municípios foram indicados, mas somente quatro são premiados de acordo com a região, trazendo um reconhecimento e destaque para as ações em torno do gênero. Petrolina compõe a macrorregião do Sertão e concorria com Iguaracy, Tabira e Exu.

De acordo com a prefeitura, novas ações estão previstas para fortalecer as políticas públicas de Petrolina para o segmento, como a implantação da Patrulha da Mulher. A gestão leva até as comunidades uma roda de conversa para esclarecer os tipos de violência contra as mulheres e domésticas, afirmando que "Elas merecem respeito".