Acidentes deixam três mortos na BR-232, em Serra Talhada

Primeiro acidente entre ônibus e caminhonete deixou o motorista da caminhonete morto Foto: divulgação/PRF

Dois acidentes em um intervalo de 6h deixaram três pessoas mortas na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, nesse domingo (10).

O primeiro acidente aconteceu por volta das 11h45 no quilômetro 432 da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus realizava uma ultrapassagem em local proibido e quando voltava para a faixa correta, colidiu frontalmente com uma caminhonete, cujo motorista assustou-se e entrou na contramão.

O motorista da caminhonete estava sozinho e faleceu no local do acidente. As pessoas que estavam no ônibus não ficaram feridas. No momento em que a equipe da PRF chegou no local, havia apenas três passageiros no veículo. O coletivo havia saído de Minas Gerais em direção a Princesa Isabel, na Paraíba.

O motorista do ônibus deixou o local com medo de retaliações, mas foi encontrado e realizou o testo do bafômetro na Delegacia de Serra Talhada. O resultado foi normal, ou seja, ele não havia ingerido bebida alcoólica.

Acidente entre carro e caminhão que estava parado no congestionamento deixou 2 mortosFoto: divulgação/PRF

Ainda segundo a PRF, cerca de 6 horas depois, uma empresa de guincho fechou a rodovia para retirar o ônibus sem informar à polícia e provocou um grande congestionamento. Na sequência, o motorista de um carro que vinha atrás ultrapassou um caminhão e colidiu na traseira de outro caminhão que estava parado no engarrafamento.

Dois passageiros do carro faleceram. O motorista e outros dois passageiros que estavam atrás ficaram feridos e foram levados para o Hospital Agamenon Magalhães (Hospam). O motorista do caminhão envolvido no acidente também fez bafômetro e o resultado foi normal.